Cпецназ в Гвинее предпринял попытку государственного переворота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 5 сентября, в Гвинейской Республике предпринята попытка государственного переворота.

Как передает агентство Reuters, военные с оружием на данный момент находятся перед президентским дворцом в столице городе Конакри. По данным издания, единственная трасса, ведущий с севера Конакри в правительственный квартал на юг столицы, где расположен президентский дворец, перекрыта спецназом. Высокопоставленный чиновник сообщил, что президент Альфа Конде невредим.

Незадолго до этого агентство Agence France-Presse сообщило, что в воскресенье, 5 сентября, в правительственном квартале Конакри велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицах города присутствуют многочисленные военные, которые требуют у прохожих немедленно вернуться в дома и не покидать их.

Как передает ТАСС, представитель российского посольства в Гвинейской Республике заявили, что в «дипмиссии все в порядке».