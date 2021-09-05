Неизвестный сообщил об угрозе покушения на Зеленского

Неизвестный сообщил об угрозе покушения на Владимир Зеленского Фото: REUTERS

Неизвестный сообщил кол-центру Службы безопасности Украины об угрозе покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, а также нападения на парламент страны.

Как сообщают "Вести" со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины, сообщение поступило в субботу, 4 сентября, в 15:10 по местному времени. Звонивший представился Владимиром Александровичем Георгиевым и заявил, что слышал о планируемом нападении на главу государства.

Позже правоохранители перезвонили на этот номер, но на звонок ответила сотрудница Киево-Печерской лавры. По ее словам, мужчина, который попросил у нее телефон, скорее всего, страдает психическим расстройством и похож на бездомного.

Сейчас местонахождение звонившего неизвестно. Правоохранительные органы проводят расследование.

В 2015 году советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о том, что сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать и обезвредить банду, готовившую покушение на Владимира Зеленского. В группировку, по словам чиновника, входило семь человек. Все они были уроженцами Чеченской республики. Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года.