Умер Ион Карамитру, актер и экс-глава Минкульта Румынии. ФОто: скрин видео

Умер Ион Карамитру - румынский актер и режиссер, бывший министр культуры страны. Он скончался 5 сентября в возрасте 79 лет.

Причина его смерти пока не уточняется, пишет UNITER.

Известно, что артист возглавлял Минкульт Румынии в период с 1996 по 2000 годы. В 1989 году он был одним из лидеров выступления против Николае Чаушеску - действующего на тот момент президента СРР (1974 – 1989 года). В декабре того же года он во главе колонны протестующих прорвался в здание Румынского телевидения и стал первым человеком, сообщившим о падении режима по национальному телеканалу, отмечает ФАН.

Также Карамитру был известен публике и в театральном мире. На сцене он сыграл свыше 60 ролей в пьесах Шекспира, Чехова, Пиранделло, Бернарда Шоу и других известных авторов. Что касается кинокартин, то тут он стал исполнителем главных ролей примерно в 40 фильмах.