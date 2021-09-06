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В мире6 сентября 2021 5:28

Минобороны намерено увеличить численность резервистов в российской армии

Однако при этом не уточняется, сколько именно сейчас резервистов в стране
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Минобороны намерено увеличить численность резервистов в российской армии

Минобороны намерено увеличить численность резервистов в российской армии

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Министерстве обороны РФ заявили о принятии решения нарастить численность резервистов в российской армии.

- Принято решение о наращивании численности резервистов, - сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Однако при этом не говорится, сколько именно сейчас резервистов в рядах российской армии и на какое конкретное число их планируется увеличить.

Как сообщает сайт mk.ru со ссылкой на начальника организационно-мобилизационного управления полковника Константина Запатоцкого, в Южном военном округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек.

Напомним, резервисты - это военнообязанные граждане государства, которые при необходимости подлежат мобилизации. То есть, в случае возникновения военного конфликта или войны, резервисты займут место выбывших из строя. Но они не должны быть профанами в своем деле и обязаны в полной мере владеть своей военно-учетной специальностью.