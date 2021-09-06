Путин: обсуждение Хабаровского процесса необходимо для противодействия искажению истории

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обсуждение итогов Хабаровского процесса, которое основано на материалах архивов, имеет важное значение для противодействия искажению исторических событий Второй мировой войны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» в Хабаровске.

«Представительная встреча имеет особое научное и, конечно, практическое звучание. Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того, чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения», - говорится в обращении российского лидера.

Форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), который проходил в период с 1946 по 1948 годы. Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, которых обвиняли в создании и применении бактериологического оружия. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов.