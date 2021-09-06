Фитотерапевт дал советы, как укрепить иммунитет осенью Фото: Shutterstock

Профессиональный травник с медицинским образованием, фитотерапевт Дмитрий Юровский дал советы, как укрепить иммунитет перед осенними заболеваниями.

Хорошим профилактическим свойством обладают цветы лабазника вязолистного, называемого в народе таволгой. Отвар из этих цветов хорошо повышает защитные силы организма и может применяться в комплексной терапии при лечении некоторых болезней. Цветы лабазника продают на рынках.

Хорошими профилактическими свойствами обладает шалфей. В средней полосе России траву можно собирать в степи, а в южных районах его часто выращивают на садовых участках.

Шалфей обладает противовирусным эффектом и опосредованно влияет на иммунитет.

Чай из монарды дудчатой можно употреблять в период респираторно-вирусных заболеваний, это придаст сил организму. Данной растение в народе называют бергамотом из-за схожего аромата.

Садовый розмарин или иссоп лекарственный имеет доказанный противовирусный эффект. Им же обладают и спиреи — зверобоелистная и иволистная.

- Растения стоит заваривать в фиточаях, тогда не будет горечи. Продолжительность употребления – три-четыре недели, - дал совет в себе с NEWS.ru травник.