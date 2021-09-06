Замглавы Минздрава подтвердил, что в России планируют изменить схему лечения от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России планируют изменить схему лечения коронавирусной инфекции. Это будет 12-я версия рекомендаций по лечению COVID-19, разработанная в стране.

О том, что будет добавлено к уже работающим методам лечения, рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Он отметил, что в новую версию методических рекомендаций могут быть добавлены альтернативные схемы лечения. Речь идет о недавно зарегистрированных препаратах, а так же о препаратах офф-лейбл. Это средства, которые, по мнению медиков, эффективны при лечении ковида, но пока в инструкции не указано, что они применяются от болезни в составе комплексной терапии.

12-я схема лечения включит в себя все известные препараты и способы борьбы с болезней, которые были актуальны в прошлых рекомендациях.

- В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. В том числе, препараты офф-лейбл, если мы находим подтверждение их эффективности в зарубежных источниках, - сказал Фисенко в беседе с РИА Новости.

Сейчас в России действует 11-я схема лечения коронавирусной инфекции, она была принята в мае 2021 года.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, кому в первую очередь необходимо прививаться от гриппа и как прививку совместить с вакциной от COVID-19. Парламентарий отметил, что в зоне риска находится пожилое население страны, сообщает ФАН.