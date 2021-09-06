Мария Захарова обвинила немецких силовиков, политиков и медиа в сговоре против российских СМИ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о сговоре между немецкими политиками, силовиками и журналистами. По мнению дипломата, все они выступают против российских медиа в Германии.

Накануне пресс-секретарь Союза журналистов Германии Хендрик Цернер заявил, что журналисты RT “распрощались с критической и независимой журналистикой" и "принимают участие в дестабилизации демократии". Мария Захарова резко ответила на эти слова, заподозрив сговор между немецкими властными структурами, так как против RT в стране постоянно применяются разные методы воздействия - от закрытия банковских счетов до “травли со стороны СМИ и Союза журналистов Германии”.

“Нужно представить себе ситуацию, в которой приходится работать российскому СМИ в германских реалиях. Важно отметить, что понятие «российский» относится к каналу, а не к его интернациональному коллективу, включающему и граждан ФРГ. <...> Команда «фас!» доносится со всех сторон”, - заявила Захарова в своем Телеграм-канале.

Российский дипломат резюмировала, что свободная конкуренция на Западе стала “чем-то почти запретным” во многих областях, в том числе и в журналистике.

Как писал сайт kp.ru, ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт обратился к Международному антидопинговому комитету (МОК) из-за ролика с участием официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором она бьет по манекену с надписью «Press». По его мнению, это намек на критические материалы о российских спортсменах.