Сын Муаммара Каддафи Саади покинул Ливию сразу после выхода из тюрьмы

Саади Каддафи - младший сын убитого осенью 2011 года ливийского лидера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи освободился из тюрьмы в Триполи. Саади Каддафи провел за решеткой 7 лет из-за обвинения в военных преступлениях и убийстве.

Саади Каддафи - младший сын убитого осенью 2011 года ливийского лидера. После смерти отца он бежал в Нигер, но был выдан Ливии, после чего обвинен в убийстве футбольного тренера и преступлениях против протестующих в 2011 году. В 2018 году суд снял с Саади обвинения в убийстве.

Как пишет Al-Marsad, власти в Триполи разрешили Саади Каддафи покинуть страну после выхода из тюрьмы. Он вылетел в Турцию из международного аэропорта Митига сразу после освобождения.

Как писал сайт kp.ru, после свержения режима Муаммара Каддафи в Ливии Россию неоднократно обвиняли в распространении влияния на страну. Однако Москва неоднократно заявляла о том, что в Ливии нет российских военных. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что обвиняющие Россию в отправке своих военных в Ливию, как раз имеют военное присутствие в этом государстве, причем не только в лице частных военных компаний.