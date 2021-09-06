Бывшая ученица школы в украинской Полтаве расстреляла учителей из арбалета

В украинской Полтаве бывшая ученица школы расстреляла учителей из арбалета. Фото: https://pl.npu.gov.ua/

В украинской Полтаве бывшая ученица школы расстреляла учителей из арбалета

На территорию школы №11 в украинском городе Полтава произошло ЧП. Бывшая ученица школы попыталась расстрелять педагогов из арбалета.

Девушка 2002 года рождения ворвалась в здание школы во время учебного процесса. В руках у нее было оружие, из которого она открыла хаотичную стрельбу.

Девушка ранила из арбалета двух человек

На сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области сообщается, что пострадали два человека. Одной из преподавателей стрела пробила руку, у другой легкие травмы.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали хулиганку.Уже известно, что она несколько лет училась в данной школе.

У девушки порезаны все руки, этому факту дадут оценку психологи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оружие конфисковано.