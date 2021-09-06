Военные и силовики начали получать выплаты в 15 тысяч рублей, о которых было объявлено на съезде «Единой России»

Выплаты будут одинаковыми для всех – и для курсантов училищ, и для сотрудников с большим стажем. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 6 сентября военные, сотрудники правоохранительных органов и курсанты военных училищ начали получать единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Решение о начислении этих выплат было принято 22 августа на съезде «Единой России». Кабмин РФ сделал все возможное, чтобы деньги как можно скорее дошли до получателей, сообщил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Наши военные достойно выполняют свою работу. Защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки, – заявил премьер-министр России во время совещания с вице-премьерами.

Михаил Мишустин подчеркнул, что выплаты будут одинаковыми для всех – и для курсантов училищ, и для сотрудников с большим стажем.

- Размер для всех одинаковый — это 15 тысяч рублей, независимо от звания и должностей. Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на съезде партии «Единая Россия». Как доложил мне министр финансов Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты, - рассказал Михаил Мишустин.

По мнению первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, одинаковый для всех размер выплаты – это продуманное и справедливое решение.

- Одинаковая выплата — это социально оправдано и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше, соответственно, денежное довольствие ниже, - считает Андрей Исаев. - А если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они бы получили меньше.

Еще одна особенность этой выплаты – ее невозможно использовать для взыскания средств по исполнительным документам и решениям судов. Также эти 15 тысяч не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что партия поставила перед своими представителями в региональных отделениях задачу разъяснить гражданам порядок получения выплат. К этому процессу также подключились штабы общественной поддержки единороссов на местах.

Напомним, указы о назначении выплат военным и силовикам 31 августа подписал президент РФ Владимир Путин. На встрече с представителями «Единой России» глава государства поручил Правительству РФ обеспечить перечисление получателям необходимых сумм. Во время обсуждения народной программы единороссов, с которой они идут на выборы в Госдуму, президент поднял вопрос поддержки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Владимир Путин дал поручение депутатам Госдумы восьмого созыва заложить в федеральном бюджете повышенную индексацию их денежного довольствия на 2022-2023 годы.