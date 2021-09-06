Эксперт усомнился в возможности роста биткоина до $100 тысяч

Эксперт объяснил, почему биткоин вряд ли подорожает до $100 тысяч Фото: REUTERS

Позитивный прогноз по росту биткоина пока оправдывается, и кроптивалюта продолжает укрепляться, однако вряд ли в этом году курс поднимется до 100 тысяч долларов. Такое мнение выразил директор по маркетингу криптовалютного пула РОЙ Клуб Сергей Ордин.

«Сомневаюсь в отметке в $100 тыс. уже в этом году. Мой прогноз — это $80 тыс. У моего скепсиса несколько причин: во-первых, регулирование криптовалют в США явно идет по пути к ужесточению, и каким оно будет, пока неясно», - цитирует аналитика Газета.ru.

Также Ордин добавил, что при прогнозировании необходимо учитывать решение Китая о запрете майнить биткоины.

«Во-вторых, пока нет определенности, каким образом восстановится хешрейт биткоина после китайского запрета и как теперь распределится майнинг по мировым регионам, кто станет лидером», — добавил специалист.

Напомним, накануне сообщалось, что до конца 2021 года биткоин может обновить исторический максимум. По словам резидента экспертного клуба ЦСР Акмаля Назирова стоимость криптовалюты в ближайшие месяцы достигнет 75 тысяч долларов, сообщает «Свободная пресса».