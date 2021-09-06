Палестинские боевики сбежали из тюрьмы в Израиле через тоннель

Шесть палестинцев вырыли тоннель и сбежали из тюрьмы в Израиле Фото: Кадр видео

Шесть особо опасных палестинских боевиков сбежали из тюрьмы в Израиле. Один из них — Захария Збейди, экс-глава группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы". А пятеро остальных - боевики палестинского "Исламского джихада"*. Обе эти группировки признаны террористическими в Израиле, США и многих других странах. Все боевики отбывали пожизненное наказание.

Судя по всему они выкопали тоннель в своей камере, а затем пролезли в канализационные шахты тюрьмы, по которым и сбежали. Полицейские предполагают, что им помогал кто-то снаружи. Правоохранители прибыли на место через полчаса после побега, пишет The Times of Israel.

Сейчас беглецов активно разыскивают военные, также задействованы вертолеты и беспилотники

Примечательно, что тюрьма "Гильбоа", из которой сбежали боевики, считалась одной из самых надежных и хорошо охраняемых. Поэтому факт того, что оттуда смогли сбежать заключенные, больше всего тревожит руководство страны.

*Некоторые организации "Исламского джихада" запрещены в России.