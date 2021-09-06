Ученые ИГУ взяли пробы в акватории Байкальска для экологической проверки

Фото сотрудников НИИ биологии ИГУ

Иркутский государственный университет взял пробы фито- и зоопланктона из озера вблизи Байкальска, где до 2013 года работал целлюлозно-бумажный комбинат. Ученые НИИ биологии ИГУ изучат их в лаборатории, а затем сравнят с данными наблюдений в этом месте за прошлые года, а также с данными, отобранными из Байкала в районе поселка Большие Коты - там антропогенное воздействие ощутимо меньше. Результаты станут известны в ближайшее время, по ним будет ясно, в каком состоянии акватория и какие нужно принимать меры, чтобы не допустить загрязнения.

- Регулярный отбор проб фито- и зоопланктона необходим для понимания механизмов функционирования экосистемы озера. Они дают нам представление об изменениях, а следовательно, могут помочь спрогнозировать их и на остальных уровнях, - отметил руководитель одной из групп ученых-биологов ИГУ Дмитрий Карнаухов.

Кроме того, в районе Байкальска ученые впервые отобрали пробы воды, чтобы проверить на наличие микропластика. Этот новый вид загрязнения пока недостаточно изучен, поэтому важно понять, откуда опасные частицы могут попадать в озеро и как они воздействуют на живые организмы.

Фото сотрудников НИИ биологии ИГУ

Отметим, что пробы на станции № 1, расположенной на юге Байкала напротив поселка Большие Коты, отбираются каждую неделю в рамках проекта «Точка № 1». Это уникальная научная программа долговременного эко-мониторинга, которая длится с 1945 года и внесена в Книгу рекордов России.

Наблюдение за акваторией озеро вблизи Байкальска проводится в рамках соглашения между ИГУ и компанией En+ Group, а также проекта по созданию в городе Международного центра водных ресурсов. Нынешняя экспедиция с отбором проб - это один из первых шагов по развитию экомониторинга возле Байкальска.