Голикова заявила, что рынок труда в части регионов России вернулся к допандемическим показателям

Вице-премьер России Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о состоянии рынка труда в стране. По ее словам, в ряде регионов его показатели уже вернулись к значениям, наблюдаемым до наступления пандемии коронавируса.

Татьяна Голикова 6 сентября выступила на Всероссийской неделе охраны труда. Она сказала, что в июле 2021 года в России был зафиксирован низкий уровень безработицы - такой же, каким он был до пандемии.

“Я считаю, что это стало возможным благодаря усилиям всех - работодателей, государства, профсоюзов, всех участников этого процесса”, - отметила Голикова.

Пока позитивные цифры были достигнуты только на уровне среднероссийских показателей - в ряде регионов напряженность на рынке труда продолжает сохраняться. Но власти ведут работу, чтобы продолжить эту напряженность снимать, резюмировала вице-премьер.

Как писал сайт kp.ru, ранее о том, что рынок труда в целом вернулся на прежний уровень, рассказывал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что уровень безработицы в России сегодня составляет 4,5%, когда в прошлом же году этот показатель был на уровне 4,6-4,7%.