Детский психолог объяснила, почему вредно надолго отправлять детей жить к бабушке Фото: Евгения ГУСЕВА

Детский психолог Наталья Наумова объяснила, как сказывается на психике детей жизнь без родителей. Если ребенка решают отдать на воспитание бабушке, то у него может развиться дефицит внимания со стороны матери.

Часто родители, отправляя детей на воспитание к бабушке и дедушке, думают, что будет лучше. Свой поступок они объясняют работой, постоянной занятостью и отсутствием времени на уход за наследником.

- Но ребенку постоянно нужна мама. В противном случае ему кажется, что его бросили и не любят. Важно не допустить формирования этого комплекса, - говорит психолог в беседе с ФАН.

Она отмечает, что порой действительно бывают случаи, когда родителям надо уехать. Тогда дети оказываются у родственников, но прежде чем решиться на такой шаг, нужно все объяснить ребенку. Почему принято подобное решение, заверить, что его не отправляют навсегда и это временная мера.

- Важно сказать ребенку о том, что вы его любите, - говорит эксперт.

Даже на расстоянии нужно постоянно звонить и писать ребенку сообщения. Тогда связь не будет разрываться.

Но нельзя, чтобы разлука была слишком продолжительной. Оставлять ребенка бабушке и уезжать устраивать личную жизнь – это плохая идея.

- Возвращаясь через несколько лет мама столкнется с целым морем обид. Маму давно заменила бабушка, а у ребенка травматизация на всю жизнь, - рассуждает психолог.

Для ребенка мама – это его логичное продолжение. Она формирует самооценку и если с детства закладывается модель, что самый близкий человек может оставить, то ребенок будет жить в страхе.

- Если расставание неизбежно, то только на минимальное время. Стоит проговорить сроки возвращения. При расставании нужно быть в постоянном контакте. А бабушка, которая осталась с ребенком, должна постоянно говорить, что мама его не бросила, - заключила Наталья Наумова.

Ранее детский психолог назвала признаки, по которым можно определить, что ребенка травят в школе. Обычно дети не спешат рассказывать о подобном, ситуация становится явной только когда выходит из-под контроля, сообщает телеканал "360".