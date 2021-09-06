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В мире6 сентября 2021 16:46

Останки Муаммара Каддафи отдадут его племени для перезахоронения

Местонахождение бывшего главы Ливии остается тайной
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Останки Муаммара Каддафи отдадут его племени для перезахоронения

Останки Муаммара Каддафи отдадут его племени для перезахоронения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Останки бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи, убитого повстанцами в октябре 2011 года во время революции в Ливии, передадут его племени для перезахоронения. Об этом сообщил телеканал AlHadath.

По его информации, представители города Мисурата и старейшины племен аль-каддафа и аль-муджабар договорились о передаче останков Муаммара Каддафи, его сына Муатассима, а также соратника ливийского руководителя, бывшего главы Министерства обороны Ливии, Абу Бакра Юниса Джабера.

Отметим, что с убийства Каддафи прошло десять лет. О местонахождении его могилы знает только ограниченный круг лиц. Они же принимали участие в его погребении и поклялись на Коране хранить тайну о местонахождении могилы.

Ранее kp.ru публиковал пять интересных фактов о Муаммаре Каддафи. Так, Каддафи сам себя называл революционером и говорил, что его роль состоит в том, чтобы руководить революционными силами, направлять их и давать свободу действий. Эта тяга к переворотам проявлялась уже в юном возрасте: будучи школьноком, Муаммар участвовал в подпольной политической организации, проводил демонстрации.