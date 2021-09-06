В Японии задержали вора, который украл 730 элементов нижнего белья

В Японии мужчина попался на краже 730 предметов нижнего белья. Фото: Beppu City Police Office

В Японии мужчина попался на краже 730 предметов нижнего белья.

Все началось с того, что в полицию японского города Беппу обратилась 21-летняя студентка, которая заявила о краже из прачечной самообслуживания 6 комплектов нижнего белья.

Через несколько месяцев сотрудника правоохранительных органов удалось выйти на след 56-летнего Тецио Урато. Об этом сообщает издание Times Abema.

При обыске в квартире Тецио сотрудники местной полиции обнаружили 730 предметов женского белья.

Мужчина сознался в содеянном и в том, что все вещи он украл из прачечных.

"Такого количества нижнего белья мы не конфисковали уже многие годы", - рассказал представитель департамента полиции города Беппу.

Подобные случаи в Японии не редкость. В марте этого года в префектуре Саго задержали 30-летнего электрика Тахакиро Кубо, в доме которого обнаружили около 400 предметов нижнего подросткового белья.

Ранее сайт kp.ru писал о грабителе из Новосибирска, который крал из дачных домиков женское белье. Тогда местные жители подозревали, что вор - женщина.