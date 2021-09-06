Умер Жан-Поль Бельмондо, легендарный французский актер

Умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо.

На 89-м году жизни умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на адвоката артиста.

Дополнительной информации о причинах смерти актера пока нет.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года во французской коммуне Нейи-сюр-Сен. Является сыном скульптора Поля Бельмондо. Дебютировал в кино в 1957 году в фильме "Мольер", однако все сцены с его участием были вырезаны при монтаже. Всемирную известность Жану-Полю принесла роль Мишеля Пуакара в фильме "На последнем дыхании". Свою популярность актер закрепил, сыграв в кинолентах "Чочара" и "Профессионал".

В 2001 году Жан-Поль приостанавливал карьеру в кино и театре из-за инсульта, но вернулся на сцену в 2008 году. В 2015 году Бельмондо объявил об окончательном завершении карьеры в кино.