Бывший бразильский футболист Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легендарный бразильский футболист Пеле перенес операцию по удалению "подозрительной" опухоли в правой толстой кишке. Об этом бывший спортсмен сообщил в Facebook.

Пеле выразил благодарность фанатам за добрые слова, а также поблагодарил врачей за заботу о его здоровье.

- Опухоль была обнаружена во время анализов, о которых я упоминал на прошлой неделе. К счастью, я привык праздновать большие победы вместе с вами. Я встречу этот матч с улыбкой на лице, большим оптимизмом и радостью за жизнь в окружении любви моей семьи и друзей, — гласит текст сообщения легендарного нападающего.

В 2015 году Пеле попал на больничную койку с резкими болями в желудке. К счастью, ничего серьезного врачи у короля футбола не нашли. В этом же году бывший спортсмен снова попал в больницу. На этот раз по поводу гиперплазии предстательной железы. Спортсмену сделали срочную операцию. Врачи опасались, что у короля футбола могла пойти инфекция мочевыводящих путей.