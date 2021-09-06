Автобус на водороде появится в Москве в 2021 году

В Москве в 2021 году появится автобус на водороде Фото: Павел КЛОКОВ

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что в 2021 году на улицах Москвы появится автобус, работающий на водородных топливных элементах.

Опытный образец был создан на дочернем предприятии КамАЗа — НефАЗе. Главное преимущество такого автобуса — увеличенный пробег, если сравнивать с электробусами. Последние могут пройти на одной заправке 70 километров, а автобусе на водороде — 250 километров.

- Думаю, за этим топливом будущее. Мне довелось опробовать Aurus на водородном топливе — ощущения от поездки совершенно другие. Машина идет абсолютно бесшумно, — цитирует Чемезова РБК.

Он добавил, что в 2021 году автобус испытают на московских улицах, после чего будет решаться вопрос о массовом производстве.

Ранее глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур заявил, что Россия может стать лидером по производству "зеленого" водорода. Он отметил, что альянс рассматривает "зеленый" водород, как один из возобновляемых источников энергии. Кроме того, его легче транспортировать, такой водород более удобен в использовании для транспорта и в промышленности.