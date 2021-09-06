Производство водки в России с января по август 2021 года снизилось почти на 5%

В России производство водки с января по август 2021 года снизилось почти на 5% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Производство водки в России в период с января по август 2021 года составило 45,78 миллиона декалитров. Это ниже на 4,9 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Национальный союз защиты прав потребителей.

- Объем производства водки в январе - августе 2021 года составил 45,78 млн дал (95,1% от уровня аналогичного периода прошлого года). В августе 2021 года произведено 6,55 млн дал (89,3% от уровня прошлого года), — гласит сообщение ведомства.

Согласно данным, союза, объем производства коньяка в январе — августе 2021 года в этом году снизился на 5,3% и составил 4,68 млн дал. Объем производства вин шампанских и игристых за аналогичный период снизился на 21,7% и составил 5,74 млн дал.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец внесла предложение о запрете продажи алкоголя в магазинах гражданам, приходящим с детьми. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Волынец считает, что покупка алкоголя в присутствии детей может возбудить у них ранний интерес к данному продукту и сформировать на ранней стадии вредную привычку.