Собянин рассказал о праздничных мероприятиях в Москве ко Дню города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о праздничных мероприятиях в городе, проведение которых запланировано во вторые выходные осени, 11 и 12 сентября 2021 года.

В этом году российская столица празднует свой 874-й день рождения. Однако из-за пандемии коронавируса в эти даты не будет масштабных концертов. При этом, по словам главы города, праздничный фейерверк будет.

- В этом году будут достаточно скромные мероприятия. В Зарядье пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем", где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта, - рассказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Напомним, в Москве все еще действует запрет на массовые мероприятия в связи с распространением коронавируной инфекцией.