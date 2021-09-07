Врачи рассказали о способе снизить давление при помощи 12-минутной тренировки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения помогут человеку снизить высокое кровяное давление. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на исследование врачей в Springer Link.

В публикации издания говорится, что 12-мирнутные тренировки подходят для профилактики гипертонии. При этом отмечается, что в некоторых случаях пациент может не ощущать повышенного давления. Однако именно такое состояние организма считается смертельно опасным, поскольку повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты полагают, что справиться с задачей сбить давление может обычная аэробная тренировка, а изометрическая или силовая нагрузка улучшит результаты.

Ранее сообщалось, что проблема повышенного давления считается одной из основных в медицине. Это связано с тем, что именно она является основной причиной возникновения сердечных приступов и инсультов.