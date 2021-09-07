РБК: В России может возникнуть дефицит холодильников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России могут возникнуть сложности с ввозом в страну холодильного агента, который используется при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров.

Предполагается, что в данном случае существуют риски возникновения дефицита бытовой техники. Об этом 7 сентября пишет РБК со ссылкой на письмо ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

В РАТЭК отметили, что с июля текущего года часть импортеров уже лишилась возможности ввозить хладагенты и содержащую их технику из-за введённой квоты на импорт гидрофторуглеродов, которая, как говорится в сообщении, не закреплена законом.

Тем временем, в пресс-службе Минэкономразвития заявили, что данная тема находится в компетенции Минпромторга.

- На данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют, - отметил представитель Минпромторга.