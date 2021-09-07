Эксперт Биезбардис рассказал россиянам о доплате к пенсии за родственников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал россиянам, что в РФ предусмотрены особые программы материальной поддержки.

В частности речь идет о том, что государственных программ по уходу за нуждающимися обычно недостаточно, поэтому самой доступной порой является помощь со стороны близкого человека.

По словам специалиста, есть такие программы, как выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материального обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Также пенсионеры в России имеют право на повышенные выплаты, если у них на иждивении находятся нетрудоспособные родственники. Все что нужно сделать для получения денег - обратиться с пакетом документов в ПФР или МФЦ. Об этом Биезбардис рассказал агентству "Прайм".

- Сумма выплаты составляет одну третью фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца. Многократно увеличивается фиксированная пенсия для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности первой группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера, - пояснил специалист.