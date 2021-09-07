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В мире7 сентября 2021 6:38

В премьер-министра Канады бросили мелкие камни после предвыборного митинга

Серьезного вреда он не получил
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Премьер-министра Канады забросали мелкими камнями после предвыборного митинга

Премьер-министра Канады забросали мелкими камнями после предвыборного митинга

Фото: REUTERS

Неизвестные лица забросали камнями премьер-министра Канады Джастина Трюдо в момент, когда он садился в свой автобус после завершения предвыборного митинга в городе Лондон. Об этом инциденте сообщает канадский телеканал CTV.

На видео видно, как часть мелких камней попала в Трюдо, а другая часть полетела в сторону его охранников. Однако в результате случившегося ни премьер, ни его сопровождающие, не получили серьезного вреда здоровью.

По информации CTV, на запланированную встречу со сторонниками Либеральной партии Трюдо пришла и большая группа людей, которые демонстрировали несогласие с политикой премьера. В частности, среди них были и сторонники Народной партии Канады, которая выступает против принудительной вакцинации населения от коронавирусной инфекции и призывает соблюдать прав и свободы канадцев.