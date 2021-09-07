Вильфанд пообещал потепление в центральной России до конца рабочей недели

Синоптики пообещали потепление в центральной России до конца рабочей недели Фото: Архив "КП"

До конца рабочей недели жителей центральной России ожидает потепление до 20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как пояснил синоптик РИА Новости, на побережье Северного ледовитого океана установится глубокий циклон, а на европейской части страны сформируется мощный антициклон. Вследствие этого воздушные массы будут переноситься сначала с северо-запада, потом с запада, а затем с юго-запада, вызывая потепление.

По словам Вильфанда, в среду, 8 сентября, температура воздуха поднимется до 15-17 градусов, в последующие два дня – до 20 градусов.

Как писал сайт kp.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что 8 сентября 2021 в Москву придет бабье лето. Вильфанд рассказал, что в этот день воздух в столице прогреется до 15 градусов. Он отметил, что бабье лето уже пришло на Урал: в Свердловской, Курганской и Челябинской областях температура воздуха на прошлой неделе была около 26 градусов.