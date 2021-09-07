В России разработали прибор, выявляющий коронавирус за 27 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, определяющий коронавирусную инфекцию за 27 минут, рассказала начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко.

Новинка была разработана в Институте физико-химической медицины. Он определяет наличие у человека антигена COVID-19 методом изотермической амплификации. Разработка выявляет коронавирус с высокой степенью достоверности, отметила специалист в интервью РИА Новости.

По словам Крючко, при доработке прибора он сможет определять наличие у человека и других антигенов.

Напомним, зимой 2021 исследователи Пермского политехнического университета разработали проект устройства для экспресс-анализа инфицирования коронавирусом, который можно будет использовать в домашних условиях. Разработчики заявили, что с помощью него определить наличие антигенов коронавируса у человека и животных будет возможно за пять минут.

Как писал сайт kp.ru, ранее в петербургском университете ИТМО разработали универсальную тест-систему, при помощи которой можно будет на дому определять, заражен ли человек коронавирусом и есть ли у него антитела.