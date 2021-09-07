В Японии после прививки бракованной вакциной Moderna умер еще один человек Фото: REUTERS

В Японии после прививки вакциной Moderna из бракованной партии умер еще один человек. На этот раз жертвой стал 49-летний мужчина, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Погибший получил вторую дозу вакцины 11 августа 2021 и скончался уже на следующий день. У него была аллергия на гречку и продукты из гречневой муки. Пока связь между прививкой и смертью не установлена, говорится на сайте японского Минздрава.

Напомним, ранее в Японии были зафиксированы два случая смерти после вакцинации препаратом Moderna из партии, в которой были обнаружены неизвестные примеси.

Как сообщал сайт kp.ru, японские власти решили приостановить использование вакцины против коронавирусной инфекции Moderna, поскольку в партии данного препарат были обнаружены неизвестные примеси. Партия вакцины была произведена на территории Испании, а позже доставлена в Японию.

В министерстве здравоохранения Японии сообщили, что найденные в вакцине примеси могут быть частицами металла.