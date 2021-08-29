В Японии опять обнаружили посторонние примеси в вакцине от коронавируса Moderna

Ранее сообщалось, что в Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей во флаконах Фото: REUTERS

В воскресенье, 29 августа, стало известно, что в Японии обнаружили посторонние примеси еще в одной партии вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna. Об этом говорится в сообщении на сайте префектуры Окинава.

Так, во время вакцинации в городе Наха (административном центре префектуры) накануне медики заметили в одной ампуле и двух шприцах непонятное черное вещество, а позже во время проверки еще в одном шприце увидели примеси розового цвета.

Отмечается, что прививки препаратом из этой партии уже успели получить около 400 человек. Правда, уколы делали только после того, как сотрудники центра вакцинации визуально убедились в чистоте вещества в шприцах. О каких-нибудь проблемах со здоровьем у привитых людей не сообщается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после выявления инородных примесей в американском препарате власти Японии приостановили использование около 1,63 миллиона доз вакцины Moderna. Предположительно, странные примеси могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магнит.

Ранее в субботу, 28 августа, японский Минздрав сообщил, что после прививки вакциной Moderna из этой партии умерли двое мужчин в возрасте около 30 лет.