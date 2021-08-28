Два человека умерли в Японии после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna Фото: REUTERS

Два человека умерли в Японии после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Moderna, в партии которой были обнаружены неизвестные примеси. Об этом в субботу, 28 августа, пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения Японии.

- За минувший месяц двое мужчин в возрасте около 30 лет умерли в течение нескольких дней после прививки вакциной Moderna. Причины смерти в настоящее время расследуются. Пока что неизвестно, находились ли примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации умерших, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера японские власти решили приостановить использование вакцины против коронавирусной инфекции Moderna, поскольку в партии данного препарат были обнаружены неизвестные примеси. Партия вакцины была произведена на территории Испании, а позже доставлена в Японию.

В министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщили, что найденные в вакцине примеси могут быть частицами металла.