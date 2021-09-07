Запрет Белоруссии на продажу конфет с сорбитовым сиропом стоил российским кондитерам 9 миллионов долларов Фото: Татьяна Коркина

Российские производители кондитерских изделий потеряли несколько миллионов долларов из-за запрета белорусским регулятором продавать конфеты с сорбитовым сиропом без маркировки об указании последствий их чрезмерного употребления.

Ограничения на продажу конфет с сорбитовым сиропом действовали в Белоруссии с октября 2020 года по август 2021. Как рассказали РБК в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, российские кондитеры недополучили 9 миллионов долларов в результате выпавших объемов поставок. При этом на восстановление прежних объемов производителям конфет потребуется около полутора лет.

Ограничения предполагали запрет на продажу продукции, на которой не было предупреждения о том, что чрезмерной употребление сорбитового сиропа может вызвать расстройство желудка. В результате свои конфеты в Белоруссии не смогли реализовать такие компании «Русский кондитер», Азовская кондитерская фабрика, фабрика «Белогорье», «АККОНД». По словам представителя Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, порядка трети экспортируемой в Белоруссии кондитерской продукции содержит сорбитовый сироп.