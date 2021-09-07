В Счетной палате заявили, что россияне платят за ЖКХ меньше европейцев Фото: Алексей ФОКИН

Жители России платят в среднем за услуги жилищно-коммунального хозяйства порядка пяти тысяч рублей. Это меньше чем в Европе, если сравнивать эту сумму со средней зарплатой россиян, рассказал аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Как сообщила специалист в беседе с РИА Новости, во Франции и Великобритании жители тратят в среднем 14% зарплаты, в то время как в России – около 11,5%. Вместе с тем, по ее словам, оплата ЖКХ обходится россиянам дороже, чем в США, где население платит за коммунальные услуги порядка 9% от зарплаты. Трунова подчеркнула, что тарифы на те или иные услуги могут отличаться в зависимости от региона, квадратных метров жилища и иных факторов.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 Комиссия Госсовета по энергетике предложила поднять тарифы на электроэнергию для населения России. Там призвали разделить жителей на две категории: основную тяжесть расходов возложить на состоятельных граждан – они должны будут платить больше, чем сейчас, а малоимущим предоставить субсидии.