Глава МИД Японии заявил о намерении подписать с Россией мирный договор о Курилах Фото: Иван МАКЕЕВ

Япония будет продолжать консультации с Россией о совместной экономической деятельности на Курильских островах, заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

«Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности. Вместе с этим обсуждением мы намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», – сказал он на пресс-конференции.

Совместная хозяйственная деятельность не должна «ущемлять юридические позиции обеих стран», подчеркнул дипломат.

Как писал сайт kp.ru, накануне генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что особый налоговый режим, который планируется ввести на Курильских островах, противоречит позиции Токио.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о создании на Курильских островах особого налогового режима. По его словам, там будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов на 10 лет, что принесет весомые результаты в таких областях как туризм, культура и рыбопереработка. В частности, речь идет об освобождении островов от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов.