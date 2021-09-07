На Курилах экспедиция РГО нашла 4-метровый череп кашалота

В рамках экспедиции РГО на Курильских островах был найден череп кашалота.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" Российского географического общества(РГО) нашли на Курильских островах уникальный череп кашалота.
Редкую находку сфотографировал фотокорреспондент kp.ru Владимир Веленгурин.
Размер черепа составил 4 метра, а вес - около полутора тонн.
Размер уникальной находки более 4 метров, вес - около полутора тонн.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сейчас находку готовят к отправке в Москву, в зоологический музей МГУ.
Экспонат станет уникальным, так как подобных артефактов в российских музеях еще нет.
В настоящее время череп готовится к вывозу в Москву.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Экспедиция началась в июле 2019 года. В течение двух месяцев добровольцы вместе с учёными детально обследовали острова Итуруп и Уруп. Из-за распространения коронавирусной инфекции исследования перенесли на 2021 год.
Находка займет почетное место в зоологическом музее МГУ. Подобных экспонатов в российских музеях пока нет.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
"Восточный бастион" - совместный проект Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации.
Ранее ведущий специалист экспедиционного центра Минобороны, заместитель начальника экспедиции по научной работе Антон Юрманов рассказывал чем еще займутся участники экспедиции.