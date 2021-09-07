На картах Google обнаружили гигантскую просьбу о помощи

Сигнал бедствия в пустыне южнее Иордании. Фото: Кадр видео

Пользователь YouTube под ником MrMBB333 продемонстрировал в своем Youtube канале сигнал бедствия в пустыне южнее Иордании.

Во время исследования пустынь Иордании блогер заметил надпись "SOS Stranded" («Нужна помощь. Застрял»), написанную на песке.

По оценки пользователя YouTube, надпись "Stranded" имеет длину 46 метров, а высоту более 8 метров. Её видно со спутников и самолетов.

Блогер также рассказал, что сигнал бедствия впервые появился на фотографиях картографического сервиса как минимум в 2019 году, но он не смог найти никаких подробностей о том, кто оставил эту надпись.

В комментариях предположили, что загадочное послание могли оставить военные во время учений.

На Google картах часто можно увидеть что-то интересное. Например, летающую тарелку, рисунок компаса в поле или следы убийства собаки.