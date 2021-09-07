Стало известно, к каким докторам россияне чаще всего обращаются онлайн

В январе-июне 2021 года число заключенных договоров по телемедицине увеличилось на 174% по сравнению с 1 полугодием 2020 года. Об этом сообщает «Ингосстрах». При этом растет и число обращений по этому направлению, отмечают в компании. К примеру, в первом полугодии 2021 года количество обращений по продукту «Телемед Бизнес» увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В числе наиболее востребованных специалистов, к которым обращаются удаленно: гастроэнтеролог, невролог и эндокринолог (подробнее - см. таблицу). При этом сильнее всего с начала 2021 года выросла популярность онлайн-педиатра. Число обращений к этому специалисту увеличилось более чем втрое. Как отмечают в компании, это связано с подготовкой к новому учебному году.

- Мы фиксируем все большую востребованность телемедицинских услуг среди населения. Несмотря на то, что в России все еще существуют некоторые законодательные ограничения по включению услуги дистанционного приема врачей в полис ОМС, преимущества телемедицины сложно игнорировать: когда человек общается со специалистом онлайн, он экономит время и силы, получает возможность тщательнее следить за своим здоровьем. Это удобно не только для жителей мегаполисов, но и для пациентов из небольших поселков. Несомненно, рынок телемедицинских услуг будет активно развиваться, а «Ингосстрах» - совершенствовать свой продукт, предлагающий такую возможность, – говорит Дмитрий Попов, заместитель генерального директора «Ингосстраха» по ДМС.

Напомним, компания предлагает клиентам воспользоваться телемедицинскими консультациями как в рамках корпоративных программ ДМС, так и розничного продукта «Телемед Бизнес», который был запущен еще в 2018 году. В период пандемии сервис претерпел значительные изменения – стоимость полиса была снижена до 1,8 тыс. рублей. К тому же было расширено покрытие в части получения консультаций профильных специалистов – кардиолога, эндокринолога, дерматолога, оториноларинголога, аллерголога-иммунолога и многих других.

В частности, клиенты компании могут:

- обратиться за помощью к дежурному врачу, терапевту или педиатру;

- получить помощь в интерпретации результатов лабораторных и инструментальных исследований;

- воспользоваться опцией психологической поддержки;

- получить рекомендации по здоровому образу жизни и питанию;

- обратиться за консультацией по уходу, питанию и режиму дня ребенка.

Кроме того, в покрытие включено альтернативное медицинское мнение. Услуга предоставляется практикующим лицензированным врачом-специалистом в рамках плановой консультации на основании сканированных копий медицинских документов (выписок из истории болезни, медицинских заключений и др.), направленных через мобильное приложение.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К каким удаленным докторам чаще всего обращаются

По данным «Ингосстраха» за первое полугодие 2021 года.