Смертельное ДТП произошло на трассе Омск-Тюмень

Фото: УМВД России по Омской области

Чудовищное дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Омск-Тюмень, пользующейся у водителей недоброй славой. Авария произошла в понедельник, 6 сентября, в Любинском районе.

– Сотрудники автоинспекции выехали на место происшествия и предварительно установили, что нетрезвый 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg двигался по трассе Тюмень – Омск со стороны Омска, – со ссылкой на пресс-службу областного УМВД сообщает сайт «Город55».

При движении по 585 км автодороги он выехал на встречную полосу, где врезался в Mercedes с прицепом, за рулем которого находился 71-летний мужчина. В результате столкновения пенсионер скончался на месте происшествия от полученных травм.

О состоянии предполагаемого виновника аварии не сообщается. В момент ДТП в салонах автомобилей не было пассажиров, так что больше никто не пострадал. Окончательно причины и обстоятельства случившегося полиция установит по окончании проверки.