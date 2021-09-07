Кузнецова предложила наказывать педофилов пожизненным сроком

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала пересмотреть наказание для людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности ребенка. По ее мнению, педофилы должны быть наказаны пожизненным заключением.

По словам Кузнецовой, законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов, находится на рассмотрении Госдумы уже три года. Однако пока так и не был принят.

"Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести?", - цитирует Кузнецову ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кузбассе произошло страшное преступление - ранее судимый за педофилию мужчина изнасиловал и убил двух школьниц. В Совфеде после этого призвали ввести химическую кастрацию в дополнение к существующему наказанию для педофилов. Председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, однако, усомнилась, что этот шаг сделает педофилов безопасными для детей.