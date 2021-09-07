Подружки, выйдя из магазина в сопровождении мужчины, вместе с ним скрылись за углом соседнего здания. Фото: кадр видео

Власти Кузбасса официально подтвердили задержание подозреваемого в убийстве двух школьниц. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Он также принес соболезнования близким погибших.

"Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь", - написал Цивилев в своем Телеграм-канале.

Напомним, школьницы пропали днем 7 сентября. Последний раз девочек, которые шли после уроков домой, видели в магазине. Вместе с ними камеры видеонаблюдения запечатлели взрослого мужчину, который купил подружкам тележку сладостей. После этого все трое ушли, скрывшись за гаражами на улице.

Мужчиной оказался 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера. После задержания он признался в изнасиловании и убийстве школьниц.

Пестерников показал оперативникам место убийства. Тела девочек были обнаружены, их розыск официально завершен.