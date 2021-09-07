В Совфеде призвали ввести принудительную химическую кастрацию для педофилов

Последний раз девочек видели живыми в магазине, где с ними и познакомился преступник Фото: кадр с видео камеры наблюдения

Сенатор Совета федерации Валерий Рязанский выступил за ужесточение наказания за преступления против детей. Он призвал карать педофилов химической кастрацией, а не только тюремным сроком.

Рязанский высказался в связи с совершенным накануне громким преступлением - в Кузбассе были изнасилованы и убиты две девочки-школьницы. В совершении насилия признался 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.

"Химическая кастрация педофилов должна стать принудительной", - заявил Валерий Рязанский РИА Новости, комментируя страшное преступление.

Под химической кастрацией понимается введение гормональных препаратов, которые снижают сексуальное влечение - антиандрогенов мужчинам и антиэстрогенов женщинам. Предположительно, отсутствие влечения должно удерживать сексуального преступника от совершения преступления.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Сети появилось видео с места обнаружения тел двух школьниц, пропавших накануне в Кемеровской области. На кадрах видно, что на кустах и ветках деревьев висят обрывки одежды, на земле разбросаны вещи.