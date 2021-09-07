Зюганову напомнили о зяте

Лидер КПРФ не стал комментировать причастность родственника к коррупционному делу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем ближе выборы, тем острее борьба внутри КПРФ. Вот лидеру партии Геннадию Зюганову напомнили о том, что его зять Сергей Никифоров был замешан в коррупционном скандале. Это было почти 10 лет назад.

Обычно такие дела закрывают по давности, но тут СМИ вспомнили, что муж дочери лидера КПРФ Татьяны Сергей Никифоров был фигурантом дела о вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере (223 тысячи долларов) за продление аренды нежилого помещения. Но после ареста он "заболел, после чего его имя исчезло из материалов следствия", вторят издания. Обычно так бывает, когда один из подследственных идет на сделку со следствием.

Возможно дела обстояли именно так, учитывая, что остальные фигуранты получили реальные сроки: бывший начальник управления договорных отношений департамента имущества Москвы Денис Васильев получил 9 лет колонии со штрафом почти в полмиллиарда рублей, а юрист консалтинговой компании Андрей Симоненко - 8 лет колонии и аналогичный штраф.

А вот Никифоров, как ни в чем не бывало продолжает развивать бизнес.

Попытки журналистов взять у Зюганова комментарий на эту тему ни к чему не привели. Он деликатно отказался от вопросов.