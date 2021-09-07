Центробанк сообщил, что международные резервы России снова обновили исторический рекорд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международные резервы РФ по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 618,181 миллиарда долларов. 1 августа они составляли 601,003 миллиарда. Об этом сообщил Центробанк России.

По данным Банка России, за август резервы выросли на 17,178 миллиарда долларов, или на 2,9 процент, таким образом обновив исторический рекорд. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 августа 2021 года: тогда международные резервы России составляли 615,6 миллиарда долларов.

Стоимость монетарного золота в резервах за август упала 2,177 миллиарда долларов или на 1,6 процента. По состоянию на 1 сентября 2021 года, она составила 132,697 миллиарда долларов.

В начале июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что золотовалютные резервы России превышают 600 миллиардов долларов. Также, по словам главы государства, в Фонде национального благосостояния сейчас 159 миллиардов долларов. Путин добавил, что в этом году в России будет профицитный бюджет – порядка 146 миллиардов долларов.