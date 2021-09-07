Талибы* запретили СМИ освещать протесты в Афганистане

"Талибан"* запретил СМИ освещать протесты в Афганистане Фото: REUTERS

Радикальное движение "Талибан"* сообщило, что запрещает журналистам освещать протестные акции в Афганистане. Об этом сообщил представитель талибов* Забиулла Муджахид.

- Это не демонстрации, это волнения. Мы этого не допустим, и СМИ не будут освещать такие протесты, — заявил Муджахид на пресс-конференции.

Он назвал протесты незаконными и призвал журналистов не публиковать репортажи о демонстрациях, а также не посещать подобные мероприятия.

До этого руководитель местного телеканала Tolo News Лотфулла Наджафизада рассказывал, что у журналистов, которые пытаются осветить протесты, конфискуют камеры, просят не снимать или просто отгоняют от мест проведения демонстраций. Он отметил, что протестующие продолжают шествие под дулами оружия.

Напомним, Афганистан накрыла волна акций в поддержку сил национального сопротивления талибам*. Афганцы в Кабуле выступили в поддержку призыва лидера ополченцев Ахмада Масуда противостоять радикалам, а также против политики властей Пакистана, которые сотрудничают с радикалами. Участников демонстраций поддержал экс-глава управления национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль.

*Запрещенная в России террористическая организация