Единороссы предложили отменить обязательный техосмотр

Отмена техосмотра коснется каждого третьего жителя страны. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Единая Россия» выступила с инициативой отменить обязательный техосмотр для владельцев транспортных средств - физических лиц. Предложение партии поддержало Правительство РФ. При этом техосмотр необходимо будет пройти в случае продажи автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Изменения не затронут общественный транспорт и автомобили службы такси.

По словам секретаря Генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, эксперты партии совместно с Правительством РФ доработают соответствующий законопроект и внесут его в Госдуму. Предполагается, что документ будет оперативно принят уже в новом созыве. Андрей Турчак подчеркнул: единороссы предлагают сохранить обязательный техосмотр только в случае продажи транспортного средства. И только если автомобилю или мотоциклу уже больше четырех лет.

- Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет, - сообщил Андрей Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» отметил, что в народную программу партии поступило много предложений от жителей регионов с просьбой упростить процедуру техосмотра или отменить ее вовсе.

- Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО, - считает Андрей Турчак.

Предложение упростить прохождение техосмотра одобрила комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. Он считает инициативу единороссов правильной и своевременной.

- Предложение парламентариев «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею, - рассказал вице-премьер. По его мнению, ответственность за безопасность транспортного средства должна лежать в первую очередь на владельце.

Инициативу единороссов можно назвать по-настоящему народной: она коснется каждого третьего жителя страны. По официальной статистике, в России зарегистрировано около 49 миллионов легковых машин и мотоциклов. Из них 27 миллионов автомобилей - моложе десяти лет. Сейчас регулярный техосмотр является обязательным для всех транспортных средств старше четырех лет.