Российский теннисист Даниил Медведев в третий раз вышел в полуфинал US Open Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский теннисист Даниил Медведев в третий раз подряд вышел в полуфинал Открытого чемпионата США US Open.

На этот раз нашему спортсмену удалось обыграть в четвертьфинале текущего турнира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4.

В 2019 году на турнире US Open Медведев вышел в полуфинал, где в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова. Однако в финальном матче турнира россиянин все же проиграл испанскому спортсмену Рафаэлю Надалю.

На следующих соревнованиях, в 2020 году, в полуфинальной встрече Медведев проиграл будущему чемпиону турнира – австрийцу Доминику Тиму.

Теперь российскому теннисисту предстоит играть за возможность стать финалистом US Open-2021 с победителем после матча канадца Феликсом Оже-Альяссимом с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом Гарфией.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде-2020 Медведев уступил в четвертьфинале, запомнившись в Токио конфликтом с журналистом, который назвал всех русских спортсменов мошенниками.