Экс-посол США в РФ назвал "пугающий аспект российской мощи" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что Россия опережает Соединенные Штаты в некоторых аспектах вооружения.

По его мнению, часть российских систем вооружения не охватываются договором СНВ-3 (договор о сокращении РФ и США стратегических наступательных вооружений). Макфол считает, что это "пугающий аспект российской мощи, который недооценивается".

- В определенных аспектах Россия является глобальной державой в том, в чем Китай не является, прежде всего - в вопросе ядерного оружия. И, к несчастью, ядерное оружие, которым владеет на сегодняшний день путинская Россия, - это не только оружие, доставшееся в наследство от Советского Союза, - сказал Макфол на брифинге по вопросам взаимоотношений США, Китая и России.

Ранее сообщалось, что портал бывших сотрудников ЦРУ и Сил спецопераций США SofRep рассказал о превосходстве российского ядерного оружия над американским. В частности, там отмечалось, что американская стратегия лишена дальновидности и амбиций.