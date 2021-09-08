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Общество8 сентября 2021 0:58

ЦБ и ФАС намерены ужесточить правила рассылки банками рекламы

В частности, это связано с тем, что у заемщика отсутствует возможность выразить свое несогласие на рассылку рекламы при заключении кредитного договора
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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ЦБ предложил ФАС ужесточить правила рассылки банками рекламы

ЦБ предложил ФАС ужесточить правила рассылки банками рекламы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерены ужесточить финансовым организациям правила рассылки гражданам рекламы.

В частности, предлагается исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации, чтобы вывести его в отдельный документ.

По данным "Известий", такой совет будет содержаться в совместном информационном письме ЦБ и ФАС, которое планируется направить участникам рынка в скором времени. Это связано с тем, что зачастую заемщики оказываются лишены возможности выразить свое несогласие на рассылку при заключении кредитного договора.

Что касается позиции банков, то там заявили, что уже многие из них в обязательном порядке получают согласие клиентов на возможность распространения рекламы. Однако на деле некоторые финансовые организации все равно пытаются обходить данную норму.