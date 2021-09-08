В ПФР назвали главные ошибки при оформлении документов для пенсии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пенсионном фонде России (ПФР) гражданам рассказали о важности проведения предварительной оценки документов перед подачей заявления на получение пенсии.

Будущим пенсионерам напомнили, что пенсия назначается со дня обращения за ней, но не раньше дня возникновения права на ее получение. Также в ПФР перечислили основные ошибки, которые могут возникать при оформлении документов.

- Из-за смены места работы или профессии, региона или даже страны проживания не всегда получается быстро собрать необходимые документы. В имеющихся же документах встречаются ошибки, например, неверно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, - говорится в заявлении на сайте фонда.

В связи с этим россиянам рекомендуют заранее обращаться в ПФР. Таким образом специалисты успеют проверить все документы и при необходимости сделают запросы на предыдущие места работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.